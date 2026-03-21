Emha convoca pré-selecionados do Residencial Jorge Amado para entrega de documentos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), publicou nesta sexta-feira (20), por meio do Diogrande nº 8.264, o edital que convoca os pré-selecionados para 96 apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado, do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, para dar continuidade ao processo de seleção.

Os convocados devem comparecer à sede da EMHA, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, entre os dias 23 e 27 de março, no horário das 8h às 11h30, sendo o atendimento organizado por dia, conforme a lista de convocados divulgada no edital. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

Os pré-selecionados devem apresentar toda a documentação necessária para conferência e validação das informações prestadas no momento da inscrição, incluindo documentos pessoais, comprovantes de renda, residência e composição familiar, além de documentos específicos em casos previstos em edital.

A EMHA reforça que o comparecimento no dia indicado para cada convocado é fundamental para a continuidade do processo de seleção. O não atendimento à convocação ou a ausência de documentação poderá resultar na desclassificação do candidato.

Confira a lista completa dos convocados, com nomes, CPFs e datas de atendimento AQUI.

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