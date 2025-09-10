Polícia Civil incinera mais de 12 toneladas de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico (DENAR), realizou na manhã desta quarta-feira (10) a incineração de 12 toneladas de maconha e 373 quilos de cocaína. A ação integra a fase final do trabalho de combate ao tráfico de drogas e reuniu entorpecentes apreendidos em operações de todas as forças de segurança que atuam no município.

Segundo a DENAR, a destruição das substâncias é uma etapa rotineira e fundamental no enfrentamento ao narcotráfico, garantindo a retirada definitiva do material ilícito de circulação.

O ato ocorreu em conformidade com a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), que prevê a presença de autoridades para assegurar a lisura do procedimento. Participaram da incineração o delegado titular da DENAR, Hoffman D’Avila Candido, acompanhado de toda a equipe da especializada; a promotora de Justiça Daniele Borguetti Zampieri De Oliveira; peritos oficiais do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) e fiscais da Vigilância Sanitária.

A operação reforça o compromisso das instituições de segurança pública e do Ministério Público no combate às organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, estado que concentra uma das maiores rotas de escoamento de entorpecentes do país.

