PF deflagra 18ª fase da Operação Nicolau e prende homem por abuso sexual infantojuvenil na internet em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a 18ª fase da Operação Nicolau, voltada ao combate de crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade e resultou na prisão em flagrante de um investigado.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Corumbá. Durante as buscas, os agentes apreenderam mídias digitais que serão submetidas à perícia, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.

O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e poderá responder pelos crimes de produção e armazenamento de material relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes.

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado na legislação brasileira — conforme o artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) —, a comunidade internacional tem reforçado que o mais adequado é empregar termos como “abuso sexual” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”. A mudança na nomenclatura busca dar a real dimensão da violência infligida às vítimas.

Orientação e prevenção

Em nota, a Polícia Federal reforçou a importância do papel dos pais e responsáveis na proteção dos jovens. Entre as medidas essenciais, estão monitorar e orientar o uso das redes sociais, aplicativos e jogos, além de manter diálogo aberto sobre os riscos no ambiente virtual.

A PF alerta ainda que mudanças bruscas de comportamento, como isolamento repentino ou excesso de segredo em relação ao uso de celular e computador, podem indicar situações de risco. Ensinar crianças e adolescentes a identificar contatos suspeitos e procurar ajuda imediatamente também é apontado como fundamental.

Segundo a corporação, a prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes diante de crimes tão devastadores.

