7,6 toneladas de drogas são incineradas pela polícia civil depois de serem apreendidas na fronteira com o Paraguai

A Policia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, realizou nesta quarta-feira, 06/03, no âmbito da Operação Protetor, a incineração de 7,6 toneladas de drogas.

A queima teve início por volta das 8 horas, no município de Ponta Porã-MS. O montante é oriundo de apreensões feitas DEFRON, DOF (Departamento Operações de Fronteira da Polícia Militar), 1ª DP e 2ª DP de Dourados.

Foram incineradas drogas do tipo maconha, cocaína, haxixe e skank. Essa é a segunda incineração de drogas realizada pela DEFRON neste ano de 2024, totalizando 21 toneladas incineradas até o momento.

