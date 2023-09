Motorista de aplicativo é esfaqueada e atropelada durante assalto na Capital

Uma motorista de aplicativo foi esfaqueada e atropelada na madrugada de hoje (20), quando realizava uma corrida para um adolescente, de 18, e um jovem de 16 anos, no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, equipes do Batalhão de Choque foram informados de um roubo de veículo, onde a vítima teria sido esfaqueada durante o assalto. No local, testemunhas relataram que um veículo HB20 sedan cor Branco, foi levado por assaltantes e que o carro foi visto em um posto de gasolina, na Avenida Guaicurus, próximo ao Bairro Universitário.

Ao chegar no local denunciado, os policiais avistaram o carro com o adolescente dentro. O garoto saiu do veículo com as mãos na cabeça, onde foi detido em flagrante. Dentro do HB20, havia um menor de idade onde tinha um registro de mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara da Infância e Juventude, de Campo Grande.

Após deter os suspeitos, os policiais do Batalhão de Choque foram até o local do assalto, no Jardim Itamaracá, quando encontraram a vítima, de 40 anos, no chão, ensanguentada.

Em depoimento, a mulher disse que aceitou uma corrida de aplicativo no Bairro Campo Alto até o Jardim Itamaracá, quando próximo ao destino final da corrida, o adolescente efetuou três facadas nas costas da vítima, próximo a nuca. A vítima ainda relatou que mesmo ferida, ela pulou do carro em movimento, quando foi atropelada.

Questionados, os jovens confessaram o assalto e que esfaquearam a vítima por causa do veículo.

Os policiais acionaram uma unidade de resgate, que encaminhou a vítima até a Santa Casa, onde se encontra em observação.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica também compareceram no local. O veículo foi entregue até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

