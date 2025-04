Polícia Civil identifica mulher investigada por abortar e descartar feto em matagal em Corumbá

A Polícia Civil identificou a mulher envolvida em um polêmico caso de aborto e descarte do feto, ocorrido no último domingo (6) em Corumbá, cidade localizada a cerca de 428 km de Campo Grande. A investigação foi iniciada após moradores notarem um cachorro carregando o que, à primeira vista, teria parecido ser um brinquedo, mas que revelou ser um feto ensanguentado.

O caso chamou a atenção da comunidade local quando os moradores, ao observar o animal em movimento, inicialmente pensaram se tratar de um urso de pelúcia. No entanto, a constatação de sangue e a estranheza com o objeto levado pelo cachorro motivaram a rápida comunicação à Polícia Civil. Equipes de perícia foram acionadas e compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe e coletar evidências.

A jovem investigada foi identificada como tendo 27 anos. Segundo informações colhidas pela polícia, a mulher havia escondido a gestação da família, e na data do ocorrido, passou por fortes dores abdominais que indicaram que o corpo estava sob sofrimento. Com o aumento da repercussão do caso na cidade e temer possíveis represálias, a jovem fugiu de casa.

Em ligação intermediada pela mãe, que conversou com os investigadores, a jovem afirmou que já está em busca de um advogado e que tem a intenção de se apresentar à delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

O caso gerou comoção em Corumbá e já mobilizou as autoridades locais para aprofundar as investigações e esclarecer os detalhes do caso, envolvendo aborto e o posteriormente descarte do feto em um matagal. A Polícia Civil segue investigando e enfatiza que todas as medidas legais cabíveis serão adotadas para apurar a responsabilidade e garantir os direitos envolvidos no caso.

