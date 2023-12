Polícia Civil identifica e rende dupla responsável por furto em residência no bairro Tiradentes

No final da tarde da última sexta-feira, 08/12, a Polícia Civil, por meio da DERF – Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos, desencadeou uma operação que resultou na identificação, localização e prisão de dois indivíduos envolvidos no furto a uma residência no bairro Tiradentes.

As investigações iniciaram após a constatação de que dois criminosos estavam envolvidos na ação delituosa. Enquanto um dos suspeitos monitorava a movimentação policial no final da rua, o segundo invadia a residência, subtraindo diversos objetos. Os indivíduos foram identificados como R.M.M., de 33 anos, e W.I.R.S., de 27 anos, ambos com extensa ficha criminal relacionada a delitos patrimoniais.

Durante a prisão em flagrante, um dos criminosos tentou se passar por outra pessoa. No entanto, a perícia papiloscópica revelou sua verdadeira identidade, levando à constatação de um mandado de prisão em aberto. O suspeito admitiu que utilizava a identidade de terceiros para evitar capturas relacionadas a esse mandado.

Em interrogatório, ambos confessaram o furto. R.M.M. teria escolhido o alvo e monitorado o entorno, enquanto W.I.R.S. invadiu a residência e subtraiu os objetos. Após o crime, parte dos itens foi trocada por drogas, que foram consumidas pelos criminosos.

Os investigadores conseguiram recuperar alguns dos objetos subtraídos, incluindo um relógio Apple e um cordão de ouro. O relógio foi encontrado em um terreno abandonado, enquanto o cordão estava no pescoço de um dos suspeitos, juntamente com as chaves da casa da vítima em seu bolso. As diligências continuam para localizar os objetos trocados por drogas.

Ambos os criminosos foram autuados por furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada, crimes passíveis de pena de até oito anos de reclusão. A autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo esta medida acatada pelo Poder Judiciário após a audiência de custódia, resultando na permanência dos suspeitos sob prisão preventiva.

