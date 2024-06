Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas no Portal Caiobá

A Polícia Civil, por meio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), aprendeu drogas e prendeu um homem de 22 anos, no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. A ação aconteceu nesta segunda-feira, (03).

Segundo apurado, a Especializada recebeu uma denúncia de que o autor estaria comercializando entorpecentes em um lava-a-jato. Uma equipe da DENAR foi até o local, para averiguar os fatos, realizaram monitoramento no local e assim que o estabelecimento comercial abriu, os policiais civis abordaram o autor, que chegou a atiçar cães da raça Pitbull, para que atacassem os investigadores, com o intuito de se livrar da abordagem.

Para evitar o ataque dos cães, foi preciso o uso de gás de pimenta. O indivíduo foi abordado e confessou o envolvimento com tráfico de drogas.

No local foram apreendidos 2,37Kg de cocaína e 475g de maconha, além de uma balança de precisão, duas peneiras, R$450,00, em dinheiro trocado e vários eppendorf’s, que são utilizados para acondicionar as porções dos entorpecentes. Diante disso, o homem foi autuado em flagrante e conduzido para a DENAR.

