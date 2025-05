Polícia Civil fecha ponto de tráfico ligado a homicídio e prende jovem de 18 anos em Campo Grande

A Polícia Civil, fechou na manhã desta quarta-feira (15) um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Los Angeles e prendeu em flagrante um jovem de 18 anos por tráfico de entorpecentes. A ação faz parte das investigações de um homicídio ocorrido em 16 de março na mesma região.

Segundo a polícia, o crime foi praticado por um traficante de 25 anos que tentava eliminar rivais para assumir o controle do tráfico local. Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu mandado de prisão contra o suspeito, que foi capturado no último dia 7 de maio. Ele estava escondido em uma área indígena no município de Nioaque, a cerca de 180 km da Capital.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos imóveis do autor, os policiais localizaram um local que funcionava como “biqueira”. Nele, encontraram o jovem de 18 anos, funcionário do traficante preso.

Foram apreendidas dezenas de porções de maconha e pinos de cocaína, todos já fracionados e prontos para a comercialização. Diante dos fatos, o rapaz foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e aprofundar os vínculos entre o tráfico e o homicídio investigado.

Com Informações da Policia Civil