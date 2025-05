Jovem é esfaqueado e acusa parente de ser mandante do crime em Dourados

Um jovem de 22 anos foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (15) em Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande. Ele foi socorrido às pressas pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado de emergência ao Hospital da Vida, onde permanece internado. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz foi atingido com uma facada no abdômen por um homem, cuja identidade não foi divulgada. Durante depoimento à polícia, a vítima afirmou que o ataque teria sido encomendado por uma mulher de sua própria família, com quem já teria desentendimentos anteriores e que, segundo ele, já o havia ameaçado outras vezes.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar os envolvidos e confirmar a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.