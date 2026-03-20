Polícia Civil esclarece duplo homicídio ocorrido no Jardim Caiobá em 2024; um foi preso

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), elucidou o duplo homicídio ocorrido na madrugada do dia 21 de setembro de 2024, no bairro Jardim Caiobá.

Na data, um grupo de pessoas participava de uma confraternização em uma casa da região, quando um indivíduo entrou no local e efetuou vários disparos de arma de fogo. A ação resultou nas mortes de duas vítimas, João Paulo Rocha de Souza e Cícero Alexandre da Silva Lages, ambos de 22 anos.

Conforme apurado ao longo das investigações, o alvo principal era Cícero. Durante o trabalho policial, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, onde foi localizada a arma utilizada no crime, uma pistola calibre 9mm. Exame de comparação balística confirmou que os projéteis e estojos recolhidos na cena do crime foram disparados por essa arma.

Também foi identificado que o proprietário do armamento era conhecido como Gordinho/Bafo, indivíduo com antecedentes criminais e atuação na região do bairro Caiobá e que seria o mandante da execução. Foi apurado ainda que ele esteve nas proximidades do local no momento dos fatos, tendo acompanhado a prática do crime.

Diante dos fatos, o investigado foi indiciado por duplo homicídio qualificado e a autoridade policial representou pela prisão preventiva. A Polícia Civil instaurou inquérito complementar para identificar o autor dos disparos.

As investigações seguem em andamento.