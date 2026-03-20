Grupo de apoio ao desporto para pessoas idosas é criado em MS

Intitulado Amadi (Associação Sul-Mato-Grossense de Desporto para a Pessoa Idosa), agora o Estado conta com o primeiro grupo de apoio ao esporte voltado para idosos. Criada na quarta-feira, a Associação tem o objetivo de fortalecer as políticas públicas e ações criadas para o envelhecimento ativo, promovendo a participação dessa população em atividades físicas e adaptadas, o que contribui com a saúde do corpo e da mente.

A criação da associação contou com apoio do Círculo Militar, com a participação do general Sandro Gomes, presidente da instituição e também comandante do Círculo Militar do Oeste, do coronel Carlos Daniel Police de Freitas, diretor de Esportes, e de Alexandre Carvalhaes, vice-presidente do Círculo Militar de Campo Grande.

Também esteve presente o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Renato Câmara. Para o parlamentar, o grupo é essencial para a promoção da saúde na terceira idade, além de promover a socialização e evitar o isolamento dos idosos.

“Estamos fortalecendo um trabalho que promove saúde, combate o isolamento e garante mais qualidade de vida para a pessoa idosa. O envelhecimento ativo precisa ser tratado como prioridade”, afirmou.

A diretoria da Amadi é composta por Lecir Marques Machado, como presidente; Ana Tereza Nery da Silva, vice-presidente; Suely Carneiro Mascarenhas, secretária; Ronaldo Haruki Okita, tesoureiro; Ronaldo Serrou da Silva, diretor técnico de esportes; e Dr. Nercilio Rocha, diretor jurídico.

O Conselho Fiscal tem como titulares Arlene Fernandes de Oliveira e Alfredo M. Silva, e como suplentes Wanger de Oliveira Teodorico e Luiz Bosio. Os eleitos assumem mandato de quatro anos.