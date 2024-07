Polícia Civil encontra corpo da vítima de latrocínio, recupera moto roubada e prende autores

Vítima foi morta com aproximadamente oito facadas

Na manhã de segunda-feira, (01), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Sidrolândia, localizou o corpo de Airton Gonçalves da Rocha, 61, que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (28). Os autores dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver foram presos.

O crime ocorreu no assentamento Eldorado, no município de Sidrolândia. Um dos autores disse que a motivação do crime foi o interesse deles em roubar dinheiro e a moto de Airton, para tanto, utilizaram de violência, ceifando a vida dele, com um golpe de martelo na cabeça e golpes de faca.

A moto que foi roubada da vítima, uma Honda CG 160 start, prata, foi localizada e apreendida. Enquanto documentos pessoais e outros pertences da vítima, como celulares e carteira foram encontrados na posse dos autores.

Investigação

Segundo apurado, a família da vítima procurou a Delegacia de Sidrolândia e registrou um Boletim de Ocorrência de desaparecimento.

Na sequência, as autoridades foram até o assentamento e localizaram o corpo da vítima, enterrado em uma extensa área rural, próximo do local onde um dos autores, de 27 anos, morava.

Durante as buscas, o autor ficou escondido na mata, observando a movimentação dos policiais e quando pensou que eles tinham ido embora, retornou para a residência e foi surpreendido por uma equipe que ficou escondida na casa, aguardando ele voltar.

Ele foi preso em flagrante, confessou o crime e falou quem teria sido seu comparsa na empreitada criminosa. Em operação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar, os policiais civis realizaram a prisão do segundo envolvido, de 37 anos.

