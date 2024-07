Delegacia de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo está em novo endereço

A DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), da Polícia Civil, está em novo endereço. A nova sede possui ampla recepção, banheiro para pessoas com necessidades especiais e vaga de estacionamento para idosos e deficientes físicos.

A DECON, que funcionava no mesmo prédio do Procon, na Rua 13 de Junho, 930 – sobreloja – Centro, passa a atender na Rua Bahia, 1359, no Bairro Itanhangá Park.

De acordo com o delegado titular da unidade, Reginaldo Salomão, o novo ambiente garantirá mais privacidade às vítimas durante o registro de ocorrências e também dará mais condições de trabalho aos servidores.

A nova instalação é bem localizada e de fácil acesso. Com uma recepção maior, as pessoas poderão prestar seus depoimentos, sem serem ouvidos por quem está aguardando para registrar a ocorrência.

“Temos agora uma ampla recepção e um local adequado de espera. Antigamente a pessoa que estava aguardando ouvia todo o relato do registro da ocorrência da pessoa que estava à sua frente. Agora nós teremos condições de dar privacidade e ainda mais profissionalismo aos atendimentos”, explicou Salomão

Conforme o delegado, além da recepção, sala do delegado, cartório criminal, sala de investigação, o local vai contar também com um Núcleo de Inteligência, que estava criado, mas não havia sido implantado por falta de espaço.

“Estávamos atuando precariamente em uma instalação bem pequena. Agora, com o espaço necessário que a lei e os protocolos exigem, nós vamos de fato instalar o núcleo de inteligência policial e espero que com isso possamos conseguir índices melhores, em especial de condenações”, frisou.

Temporariamente, em razão da mudança, os telefones da Especializada: (67) 3316-9805 e (67) 3316-9841 estão indisponíveis, mas a população poderá efetuar denúncias pelo e-mail: [email protected] ou pessoalmente na unidade.

O funcionamento da DECON é de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.