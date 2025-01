Polícia Civil e Guarda Municipal realizam operação no Jardim Leblon, em Campo Grande

Na noite de quinta-feira (23), policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), juntamente com agentes da Guarda Civil Metropolitana desencadearam a Operação Vias Seguras, na avenida Manoel Joaquim de Moraes, no Jardim Leblon, em Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a operação, se estendeu até as 3h desta sexta-feira (24), teve como objetivo de inibir o tráfico de drogas e a desordem que ocorriam frequentemente na região, durante as madrugadas. Situação que foi denunciada por moradores.

Ainda conforme a Polícia Civil, ao todo, 58 viaturas, sendo 12 equipes de trânsito participaram da ação, 23 veículos foram removidos e diversas porções de drogas, localizadas. Cerca de 200 pessoas foram abordadas e revistadas. Sete pessoas foram detidas. Informações atualizadas sobre o resultado da Operação serão repassadas durante esta sexta-feira (24).

