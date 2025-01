Parceria entre TJMS e SEJUSP garante Monitor da Violência Contra a Mulher

Será inaugurado na próxima segunda-feira (27), Monitor da Violência Contra a Mulher que vai integrar os dados e informações de casos que envolvam a violência doméstica, feminicídios, estupros e demais crimes contra a mulher, consumados e tentados, a partir de ferramentas como BI (Business Intelligence), visando contribuir para a redução dos índices de violência doméstica.

Nesta semana representantes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e da SEJUSP (Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado) reuniram-se no salão Pantanal, na sede do TJMS, onde o monitoramento será instalado para ajustar os últimos detalhes do projeto.

Idealizado pela Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, Coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJMS e pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Delegado Antônio Carlos Videira, o Projeto representa uma ferramenta importante para nortear ações preventivas e repressivas no enfrentamento à violência de gênero, bem como fomentar políticas públicas e subsidiar produção de conhecimento e pesquisa para o Sistema de Justiça e comunidade acadêmica.

O desenvolvimento do painel reflete um esforço interinstitucional das equipes da Coordenadoria da Mulher, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Comunicação e Assessoria de Planejamento do TJMS, sob a presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, e, ainda, pela equipe da Secretaria de Segurança Pública, sob a chefia do Secretário de Estado e Segurança Pública, Delegado Antônio Carlos Videira.

Por Michelly Perez