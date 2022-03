Polícia Civil e Denar prendem suposto traficante armado no bairro Vila Nasser

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), prenderam em flagrante na tarde de hoje (28), um jovem de 28 anos que vinha comercializando entorpecentes por disque entrega na região do bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

Segundo as autoridades, a ação policial resultou na apreensão de 47 porções de cocaína, pesando o total de 700 gramas, um revólver calibre 38, balanças de precisão, veículo e dinheiro fruto do tráfico.

O suspeito já vinha sendo investigado há aproximadamente 20 dias pela DENAR e acabou preso em flagrante momentos depois de fazer a entrega de um tablete de droga a um motociclista.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta