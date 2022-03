Rochedinho ganha posto avançado de atendimento ao produtor rural

Rochedinho ganhará um posto de apoio ao produtor a partir desta quarta-feira (30), para aproximar produtores dos projetos do agronegócio da Prefeitura da Capital. O Posto tem o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento às famílias de produtores locais. O espaço destinado a receber os produtores será em conjunto a escola municipal Barão do Rio Branco, levando em consideração que cerca de 80% dos alunos pertencem a famílias de agricultores instaladas em propriedades na região.

O superintendente do agronegócio da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), João Duarte, afirma. “Nossa proposta é realizar um levantamento para saber quais culturas agrícolas deverão ser privilegiadas no processo de transmissão de conhecimentos a esses alunos. Fomentando cadeias produtivas poderemos fortalecer o processo de sucessão familiar, evitando o êxodo rural no Distrito.”

Técnicos da Sidagro realizaram recentemente reuniões com professores da escola Barão do Rio Branco, que foram preparados para atender as necessidades dos alunos e de suas famílias com a nova visão de escola agrícola, contando atualmente com 160 alunos.

Na região do Distrito de Rochedinho existem 3 assentamentos agrícolas: Vale do Sol, Beleza Pura e Só Alegria, onde vivem cerca de 200 famílias produzindo e comercializando os resultados da produção. Os produtores recebem apoio técnico e financeiro da Sidagro, promovendo essa cadeia que poderá ser importante na geração de emprego e renda.

O projeto é administrado pela Sidagro.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.