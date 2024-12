Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prende foragido condenado a 45 anos de prisão, em Nova Alvorada do Sul

Na última sexta-feira (06), a Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante em Nova Alvorada do Sul, Gabriel F.A.S. de 33 anos que além de ser foragido do sistema prisional com condenações que totalizam 45 anos de reclusão por diversos crimes de roubo, também possuía mandado de prisão temporária pelo homicídio qualificado de um equatoriano ocorrido em Santos, São Paulo.

De acordo com o dados divulgados pela PC, os policiais civis receberam informações de que o indivíduo estaria desmontando uma motocicleta, possivelmente furtada, em uma cooperativa de sucata no município. Durante a abordagem, o homem apresentou documento falso e realizou uma falha tentativa de resistir à prisão.

Durante a revista pessoal, foram encontradas porções de maconha fracionadas para venda escondidas em suas roupas. Na sequência, buscas na residência do investigado resultaram na apreensão de 1,866 kg de entorpecentes.

Após dois dias de investigação, a Polícia Civil confirmou que o individuo estava foragido do sistema prisional, desde a saída temporária de Natal em 2023. Durante o período em que fugiu,, ele teria matado a pauladas Wilmer Patrício Quiroz Solorzano, de 32 anos, na cidade de Santos. O crime, que ocorreu em agosto de 2024 e teve como motivo o pedido do enteado da vítima, que alegava estar cansado das agressões do padrasto contra a mãe.

O caso em Santos foi elucidado após análises de câmeras de segurança e depoimentos de familiares da vítima. Conhecido por seus pseudônimos “Biel” e “Jhow”, o foragido foi identificado como o agressor e teve a prisão temporária decretada na época. Agora, Gabriel permanece à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso, resistência à prisão e homicídio qualificado.

Com Polícia Civil