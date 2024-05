Polícia Civil do Mato Grosso do Sul cumpre mandado de prisão com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina

Em apoio à Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, policiais do setor de investigação da 2ª Delegacia de Florianópolis-SC capturaram nesta segunda-feira, 20/05, A.O.J., de 35 anos de idade. Ele estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, de Campo Grande-MS.

A captura foi possível devido a troca de informações entre equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS e 2ª Delegacia de Polícia da Capital de Florianópolis.

O indivíduo possui passagens por estelionato, furto qualificado com abuso de confiança, apropriação indébita e homicídio qualificado.

Com Informações Polícia Civil

