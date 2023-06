Polícia Civil desarticula organização criminosa

Bandidos praticam furtos, roubos e receptação de veículos, em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), desencadeou operação policial na tarde desta quinta (15), que desarticulou uma organização criminosa voltada a prática de furtos, roubos e receptações de veículos.

Após representação da autoridade policial, foram concedidos pelo Poder Judiciário, cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e dois de prisão preventiva.

Durante as buscas, em um dos endereços, foi recuperado um veículo VW/Up, produto de roubo ocorrido há um mês na capital, tendo sido presa em flagrante a esposa do líder da organização criminosa, B.R.S. (18), que ocultava o automóvel na residência do casal.

Em outro endereço, G.T.M. (20) foi presa em flagrante por fraude processual, pelo fato de ter danificado seu aparelho celular na frente da equipe policial, impossibilitando que fosse apreendido e periciado e, possivelmente, delineada com maior precisão sua participação nas ações do grupo criminoso.

Um dos integrantes da organização criminosa foi preso preventivamente. O líder do grupo criminoso permanece foragido.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.