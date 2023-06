Defesa civil constata perigo em condomínio alvo de operação policial

Após a notificação, Semadur vai vistoriar local, para analisar riscos aos moradores

A Defesa Civil de Campo Grande vistoriou o Residencial Atenas, mais conhecido como Carandirú, que foi alvo da operação Abra-te Sésamo, na semana passada, que teve como objetivo desfazer um chamado “Centro de Criminalidade” da região com histórico de crimes de furtos, roubos, tráfico de drogas, posse ilegal de arma e homicídios. Na ocasião, o órgão constatou risco de acidente iminente para os moradores, principalmente no que se trata de estrutura, sabendo que é um condomínio antigo que nunca passou por manutenção.

O major Pedro Centurião Filho, coordenador de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande, afirmou que a Prefeitura Municipal de Campo Grande foi acionada e que agora a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) vai vistoriar o local e, se necessário, a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) vai adotar as providências necessárias. “Um engenheiro civil nosso foi até o local e constatou o risco, agora, a Semadur vai elaborar um laudo técnico e, se for o caso, interditá-lo”, disse.

Na quarta-feira (15), em entrevista ao jornal O Estado, o coordenador alegou que a vistoria da Semadur estava marcada ainda para ontem, para detalhar a situação. Em contrapartida, no final da tarde, a secretria municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, informou, por nota, que ainda aguardava a chegada oficial do documento de notificação, para só então agendar a visita técnica ao condomínio.

Construído pela Construtora Degrau Ltda., o residencial foi invadido por dezenas de famílias ligadas ao Movimento Nacional em Prol da Luta pela Moradia, em meados de 2004 e se tornou o “Carandirú” e, desde então, a construtora tenta, na Justiça, a reintegração de posse do imóvel.

Durante coletiva de imprensa realizada com os organizadores da operação Abra- -te Sésamo, o delegado-geral Roberto Gurgel de Oliveira afirmou que foi possível perceber de longe que o residencial oferecia riscos para os moradores. “Durante as diligências, nós percebemos um condomínio com estrutura nitidamente comprometida, fiação elétrica com risco de incêndio, além de risco de queda, e nós seguiremos com as próximas etapas, para garantir a segurança das pessoas que moram ali”, disse.

Cabe ressaltar que quando a operação aconteceu, contou com 321 servidores e, entre eles, alguns assistentes sociais, que acompanharam as diligências e prestaram atendimento aos moradores. A reportagem do jornal O Estado entrou em contato com os órgãos responsáveis pela assistência e com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, para questionar o que será feito diante dos fatos apresentados e com as famílias residentes, mas até o fechamento dessa edição, não obteve retorno.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

