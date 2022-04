Polícia Civil deflagra Operação Brutus e prende ex-servidor do Detran

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na manhã de ontem (12), em Nova Alvorada do Sul, contra suspeitos que vendiam peças e veículos apreendidos que estavam em posse de órgãos públicos. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil através da Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul e com o apoio da Corregedoria de Trânsito do Detran (Departamento de Trânsito) de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as investigações, automóveis eram apreendidos pela Polícias Civil e Militar por apresentarem documentos atrasados ou por não estarem em condições de tráfego e entregues ao Detran de Nova Alvorada do Sul. Porém esses automóveis não eram lançados no sistema, e posteriormente eram vendidos aos donos que pagavam propina para que a liberação do carro ocorresse sem o pagamento dos débitos e multas existentes. Entre 2021 e 2022, 48 veículos foram apreendidos, mas apenas dois foram lançados no sistema do Detran.

No cumprimento das ordens judiciais na manhã de ontem (12), a Polícia Civil e a Corregedoria de Trânsito prenderam um ex-servidor do Detran por peculato e corrupção passiva. No pátio em que o suspeito estava foram encontrados sete veículos entregues pela segurança pública. As investigações estão em andamento para identificar outros possíveis envolvidos com o crime.

A operação foi denominada “Brutus” em referência a Marcus Junius Brutus, filho do imperador romano Júlio César, o qual, ao ser encurralado por seus conspiradores, percebeu que entre eles estava seu filho Brutus, emitindo a célebre frase “Até tu, Brutus?”.

Com informações da Polícia Civil MS.