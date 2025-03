Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra três homens e uma mulher em operação em Paranaíba

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Paranaíba-MS, cumpriu quatro mandados de prisão na segunda-feira (17), em uma operação que reforça o compromisso com a segurança pública e o combate ao crime. Entre os detidos, estavam uma mulher e três homens.

Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário de Paranaíba e correspondem a diferentes crimes: um por lesão corporal no contexto de violência doméstica, outro por furto, um terceiro por extorsão e o último por infração de medida sanitária preventiva, desacato e embriaguez ao volante.

Essa ação é o resultado de um trabalho investigativo intenso realizado pela Polícia Civil, que possibilitou a localização e prisão dos alvos, destacando a eficiência e dedicação das equipes envolvidas. Após a prisão, os detidos foram encaminhados às autoridades competentes para as providências cabíveis.

A Polícia Civil segue firme no compromisso de combater a criminalidade e garantir a justiça, destacando a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas através dos canais oficiais.

