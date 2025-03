Incêndio destrói carreta frigorífica e interdita BR-163 em São Gabriel do Oeste

Na tarde desta terça-feira (18), um incêndio destruiu uma carreta frigorífica na BR-163, no trecho de São Gabriel do Oeste, cidade localizada a cerca de 137 quilômetros de Campo Grande. O fogo resultou na interdição da rodovia, mas não deixou feridos. A carga bovina foi perdida.

De acordo com o site Idest, o fogo começou no farol da carreta, cujas causas ainda são desconhecidas. A carreta seguia em direção a Rio Verde de Mato Grosso, quando condutores que passavam logo atrás alertaram o motorista sobre as chamas. Ele parou às margens da estrada e saiu do veículo.

O fogo se espalhou rapidamente pela carreta. A concessionária CCR MSVia, responsável pela BR-163, iniciou o combate às chamas e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros, que ajudou a conter o incêndio. Cerca de quatro mil litros de água foram utilizados no combate.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas. Embora a carga de carne bovina não tenha sido atingida diretamente pelo fogo, ela sofreu danos devido ao intenso calor.

A rodovia precisou ser interditada durante o combate às chamas para garantir a segurança dos motoristas, o que causou congestionamento no trecho.

