Polícia Civil apreende veículo com 1.495kg de maconha em Bela Vista

Na madrugada desta terça-feira (28), dois homens, de 37 e 38 anos foram preso em flagrante junto com um veículo carregado com 1.495 quilos de maconha, divididos em 1.520 tabletes. O caso aconteceu em Bela Vista, 323 km distante de Campo Grande.

Os autores estavam abrigados em uma chácara na zona rural de Bela Vista, e junto com outros indivíduos que ainda não foram identificados, carregavam e preparavam veículos com drogas com destino ao Paraguai. O nome do local e dos presos não foram divulgados.

A prisão ocorreu após a Policia Civil abordar um Toyota Hilux, roubado, carregado com 1.495 quilos de maconha, divididos em 1.520 tabletes. Ainda junto com os autores, foi encontrada ima arma de fogo de calibre 32.