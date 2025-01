Próximo da volta às aulas, Capital convoca mais de 30 monitores de alunos para atuarem na REME

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e Seges (Secretaria Municipal de Gestão), convocou 33 aprovados no processo seletivo de contratação temporária para monitor de alunos.

Entre as atribuições do monitor de alunos está o apoio educacional aos professores e estudantes em escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino), zelar pelo cumprimento das normas da unidade escolar, prezar pela segurança dos alunos nas dependências e proximidades da escola, controlando a entrada e a saída para manter a disciplina no ambiente escolar e orientar os alunos quanto à manutenção da limpeza da escola.

Além disso, cabe ao monitor de alunos a função de recepcionar as pessoas que adentram na escola, a fim de identificar indivíduos suspeitos no interior e imediações e controlar o fluxo de pessoas no ambiente escolar

Prazo

Os aprovados devem comparecer nesta sexta-feira (31), às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed. A Secretaria de Educação está localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.