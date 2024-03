Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão por tráfico de drogas em Glória de Dourados

A Polícia Civil, representada pelos Policiais das Delegacias de Glória de Dourados e Vicentina, que integram a Regional de Fátima do Sul, cumpriu, na última sexta-feira, 01/03, dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão, em virtude das práticas dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, em que figuram como investigados, A.V.N. (29) e A.M.S.N. (35).

A ação é desdobramento de uma prisão em flagrante ocorrida em 30/12/2023, que resultou no fechamento de um ponto de vendas na cidade de Glória de Dourados-MS e na prisão em flagrante de uma mulher, R.F. (58). Na confecção do Auto de Prisão em Flagrante, constatou-se que as atividades do ponto de venda de drogas eram exercidas na presença de menores.

Desta forma, a Autoridade Policial representou pelo depoimento especial dos menores, para apurar as circunstâncias e o envolvimento destes. No depoimento, foi possível extrair a participação de outras pessoas em verdadeira associação para o tráfico.

Sendo assim, realizou-se novas diligências e depoimentos, os quais revelaram a rotina do ponto de venda de drogas e a associação contínua e reiterada de G.C.S.M. (mulher de 34 anos), A.V.N e A.M.S.N. na separação, pesagem e entrega do entorpecente. De posse de tais informações, a autoridade Policial confeccionou representação por mandados de busca apreensão e prisão preventiva do envolvidos, os quais foram deferidos pela Autoridade Judiciária e realizados os devidos cumprimentos. Como G.C.S.M. já se encontra presa, o mandado de prisão contra ela foi cumprido no presídio. Já os outros dois foram cumpridos na residência deles.

Serviço – A Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados reforça o canal de denúncias (67) 3466-1597, como forma de integração e participação e da população. O anonimato é garantido.

