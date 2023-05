Dia sem imposto mostra o impacto dos tributos e surpreende clientes

A quinta edição do “Dia sem impostos” acontece na Capital nesta quinta-feira (25), com objetivo de chamar a atenção da população sobre o excesso de impostos nos produtos pagos pelos clientes. Somente hoje os impostos dos produtos serão pagos pelos lojistas, o que na prática revela o quanto os produtos aumentam de preços.

Muitos clientes foram pegos de surpresa como foi o caso de Conceição Aparecida, 42 anos que estava com a filha de 12 anos, na loja Mega Geans e comentou sobre a ação. “Os valores das roupas agradaram, mas acabei gastando em gasolina para vir até a loja. Não achei tanto desconto assim”, explicou Conceição Aparecida que criticou que o dia sem impostos deveria ser em outros setores também no dia de hoje.

A ação é uma realização da FCDL-MS (Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul ) e comerciantes e os estabelecimentos venderão os produtos por valores bem menores. Os descontos variam de 30% a 50%.

“Só com uma tributação justa conseguiremos atrair investidores e desenvolver o crescimento do país. No país as empresas do país precisam comprovar os tributos que pagam e vivemos e um manicômio que prejudica as empresas, travando os desenvolvimentos do país. O nosso movimento CDLista levantou esta bandeira há17anos atrás e nosso mote é desonerar o consumo, muito tributado no Brasil.” explicou a presidente da CDL no Estado, Inês Santiago.

Na Capital três shoppings aderiram ao dia sem impostos. No Pátio Central uma casquinha de sorvete que o preço é R$5 reais, hoje o consumidor irá pagar R$3 reais. Outro exemplo é o da loja Piticas que a camiseta que custa R$79,90 saí por R$52,19 com 34%.

André Luiz, de 42 anos é consultor de vendas e aproveitou a oportunidade para adquirir 2 camisas sociais. Ele relatou que os valores poderia ser até mais agradável, até porque os impostos tirados não é alto. Ele acredita que pode diminuir ainda mais os preços.

Segundo apuração do OESTADO ONLINE a ação se repetirá neste sábado (27). José Augusto de 23 anos, vendedor, percebeu que muitos clientes foram pegos de surpresa pelos descontos, apesar da baixa procura de hoje, pensa que no final de semana as vendas pode melhorar muito com o Dia sem Impostos.

Com informações: JoãoVilalba