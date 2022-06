Polícia Civil apreende arma usada em homicídio

A polícia civil apreendeu nesta terça-feira (14) a arma utilizada no homicídio de Marcelino Aparecido de Brito, de 41 anos, na cidade de Itaquiraí, a 406 km da capital. Além disso, após investigações, policiais civis conseguiram identificar o autor do crime, bem como as motivações.

Como foi o caso?

Na tarde da última sexta-feira (14), Marcelino foi alvejado por vários disparos de arma de fogo após ser chamado em frente à sua casa. Durante as investigações, a polícia constatou que se tratava de um crime passional, onde a vítima era ex-marido da mulher do autor.

Em interrogatório, o autor do crime confessou que matou Marcelino, pois o mesmo estava pertubando sua companheira. Além disso, no dia do crime, teria ameaçado a mulher. Após as ameaças, o homem foi tirar satisfação com a vítima, momento em que iniciou uma discussão. Após o desentendimento, Marcelino teria tentado entrar em sua casa, foi quando ocorreu o homicídio.

O autor, de 42 anos, após confessar, apresentou a arma do crime, uma pistola Glook 9mm.

