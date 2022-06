Colaboradores da Águas Guariroba participam de ação no Hemosul

Mais de 30 colaboradores da Águas Guariroba, através do Programa Voluntariado e em parceria com Recursos Humanos e Responsabilidade Social, realizaram nesta terça-feira (14) uma ação de doação de sangue no Hemosul de Campo Grande. A mobilização faz parte das comemorações ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho.

Anualmente a Águas Guariroba participa das ações em parceria com o Hemosul incentivando a doação de sangue. Doador pela primeira vez, o operador do CCO (Centro do Controle de Operações) da Águas Guariroba, Guilherme da Silva Pereira, destacou a importância da participação de todos em uma ação voltada a solidariedade.

“É uma ação de grande importância para aqueles que frequentemente precisam da doação de sangue. Foi a minha primeira participando e é um gesto importante que deve ser feito não apenas hoje, mas o ano todo já que é de grande importância o apoio de todos nesta ação” disse Guilherme.

Também doador pela primeira vez, o supervisor de serviços, Maycon Rodrigues de Paula, destacou a sua vontade em participar da campanha de doação pensando na necessidade do próximo.

“Sempre vi notícias de campanhas de doação de sangue e vivenciar situações em que pessoas precisaram de uma transfusão devido a complicações com a saúde. Isso sempre me fez querer ser um doador de sangue, mas acabava que nunca tinha essa iniciativa. Vendo o engajamento dos meus colegas de empresa, vi a oportunidade de realizar esse desejo. Creio que se não estivesse em uma empresa com este engajamento nas ações solidarias, talvez eu demoraria mais para ter essa atitude tão simples e tão importante para a vida daqueles que precisam desse sangue” afirma Maycon.

A Gerente de Relações Públicas do Hemosul, Mayra Francheschi, destacou a importância da doação de sangue e o compromisso da sociedade em um papel solidário ao próximo “É importante lembrar que todo o ciclo do sangue é uma responsabilidade social de todos nós. Hoje alguém está como doador, mas posteriormente pode ocorrer a situação inversa. Devemos fazer pela solidariedade sem olhar a quem e saber que todos um dia podem precisar, sendo a doação um ato de amor ao próximo”