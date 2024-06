Polícia Civil apreende aproximadamente 1 tonelada de maconha em Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), apreendeu nesta terça-feira, 11/06, em Ponta Porã-MS, aproximadamente 1 tonelada de maconha. A ação foi desenvolvida no âmbito da operação “Protetor”, coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública).

Segundo apurado, a DEFRON recebeu informações de que um endereço localizado na Rua Vicente Azambuja, Jardim Marambaia, município de Ponta Porã, estava com movimentação atípica de veículos em horários noturnos. Conforme o denunciante, os carros entravam, permaneciam pouco tempo e saiam rapidamente.

Diante dos fatos, por volta das 13h, os policiais passaram a monitorar a rua e localizaram um endereço comercial desocupado, composto por um salão na frente e um galpão ao fundo. Pela janela do barracão foram visualizados vários invólucros de plástico vazios, jogados ao chão. Por essa janela também foi possível sentir forte odor de entorpecente.

Dentro do imóvel, foram encontrados muitos tabletes de maconha, distribuídos nos cômodos. A casa não possuía mobiliário e nem moradores, indicando que estava desocupada, sendo utilizada apenas para armazenar droga.

O entorpecente apreendido foi encaminhado para a sede da DEFRON, no município de Dourados-MS. A droga foi pesada e totalizou 947 kg, material avaliado em cerca de R$ 2 milhões nos grandes centros.

Serviço – A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Com informações da Depac.

