Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou com “s” de sorte e sucesso para você, minha consagrada! A Lua atravessa o ponto mais positivo do seu Horóscopo e garante que tudo vai fluir com mais facilidade na sua vida. Além de esbanjar carisma e versatilidade, você vai se entender numa ótima com quem trabalha e convive. Fazer o que gosta e proporciona realização te deixará ainda mais confiante e você vai brilhar com seus dons criativos, sua liderança e disposição. À tarde, não pense duas vezes para sair da sua zona de conforto e adotar atitudes mais arrojadas para chegar aonde quer. Mudanças superpositivas podem rolar e a cereja do bolo hoje é a paixão, que promete muitas alegrias. Paquera, conquista e romance ficam blindados pelas estrelas.

Touro (de 21/4 a 20/5)



Semana começando com todo incentivo dos astros para colocar a casa em ordem, organizar sua rotina e cuidar de interesses familiares. Você estará consciente das suas responsabilidades, taurinha, e vai passar muita segurança aos outros com seu jeito determinado e prestativo. No lar e no trabalho, saberá envolver as pessoas próximas para que cooperem contigo. Sol e Saturno também indicam um período super positivo para alcançar conquistas financeiras e profissionais. Negociações vantajosas, oportunas e lucrativas podem ser feitas. No amor, pode bater aquela saudade de alguém, mas um crush que está sempre por perto pode te surpreender: olhe mais ao seu redor. O romance ganha maturidade e sintonia.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje tá tudo azul em seu horizonte astral, meu docinho de amora, e a semana já começa com as melhores vibes para você alcançar conquistas surpreendentes na vida profissional e pessoal. Graças às suas ideias criativas, seu poder de expressão e habilidade para se comunicar, você tem tudo para motivar os outros, convencer colegas, chefes e clientes, se trabalha junto ao público. Contatos mais descontraídos com parentes, vizinhos e ótimas energias para interagir nas redes sociais: vai ter chuva de notificação no celular. Tarde perfeita para estabelecer novas amizades e parcerias. Um amor à primeira vista pode brotar e o crush logo vai querer se declarar. Vida a dois repleta de harmonia.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Quer notícia boa para o seu bolso, minha consagrada? Então toma! A Lua brilha hoje na sua Casa da Fortuna e revela que você pode faturar dobrado com iniciativas mais arrojadas e empreendedoras. Seu tino comercial fica apurado nesse início de semana, sinal de que pode sair no lucro e ter vantagens com compras, vendas ou trocas. À tarde, pode resolver coisas importantes com parentes ou solucionar assuntos que envolvam cartório, imóvel ou aluguel. O trabalho deve fluir sem maiores problemas, só que você precisará vigiar sua possessividade, que estará mais forte nessa segundona. Controle o sentimento de apego e a ciumeira para não ter nenhuma tretinha em suas relações pessoais, principalmente com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

No que depender das estrelas, hoje você tem razões de sobra para glorificar de pé e tudo deve caminhar de acordo com os seus planos, leãozinho! A Lua segue brilhando no seu signo e troca vibes positivas com os astros, anunciando um início de semana perfeito sem defeitos para mandar bem no trabalho, embolsar uma grana extra e consagrar vitórias importantes. Você vai se sentir mais confiante, de bem com a vida, esbanjará talento e criatividade em tudo o que fizer, portanto, pode se preparar para a chuva de elogios. Estudos, aprendizados, acordos e parcerias favorecidos à tarde. Mas o ponto alto do dia será o amor e você vai nadar de braçadas na conquista e no romance se souber explorar seu charme e seducência.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Um astral apreensivo e inquieto pode se manifestar hoje e convém focar no que for mais urgente e prioritário, sem perder tempo com caraminholas e cismas, bebê! Mas o Sol levanta sua energia e garante que seus esforços não serão em vão, sobretudo no trabalho. Tarde favorável para quitar pendências, lidar com transações financeiras e negociações. Porém, a Lua acentua a tendência de esconder ou disfarçar suas emoções e essa vibe vai se refletir na paixão. Você não se contentará com menos do que merece e aquela história do “antes só do que em má companhia” vai fazer mais sentido para o seu coraçãozinho exigente. Se já tem um mozão, é hora de valorizar os laços de confiança e os momentos de intimidade na relação.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundona chegando com promessas generosas e grandes possibilidades de realizar suas esperanças, meu cristalzinho! Sua simpatia e seu jeitinho sociável ficam no modo turbo e vão abrir portas do sucesso, ainda mais nas amizades. No serviço, é hora de somar forças com os colegas e investir em trabalhos em equipe. Participe mais dos interesses de quem está à sua volta e aproveite a onda de sorte que vai rolar à tarde: pode descolar uma graninha extra com coisas que sabe fazer. Na paixão, seu brilho pessoal vai atrair muitos contatinhos e um crush mais velho ou experiente pode cair de amores por você. Com o momozin, Lua e Marte elevam os desejos à noite e deixam o astral bem fogoso – credo, que delícia!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A semana começa com vibes maravilindas na vida profissional e você vai contar com toda disposição para ir atrás do que ambiciona. Pode até não gostar muito de aparecer e se expor, mas só terá a ganhar se ficar em evidência, exibir suas competências e mostrar o que sabe. Contatos estimulados e bom traquejo para lidar com chefes, gerentes e pessoas influentes. À tarde, Sol e Saturno favorecem seus interesses materiais e dão um baita impulso para o seu progresso. Pode atrair negociar melhorias no salário, quitar dívida antiga e se livrar de abacaxis, inclusive com apoio de parentes. Na paixão, a temperatura esquenta à noite e não vai faltar química com o crush. Momentos íntimos vibrantes com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

É com mudanças e novidades que você espera começar a semana, meu bombonzinho aventureiro? Então pode levantar as mãos para o alto e agradecer porque o astral de hoje está forrado de notícias boas. As promessas astrais se espalham em todos os setores e um dos destaques é o lado financeiro. Oportunidades lucrativas devem surgir e você pode achar seu nicho numa atividade diferente: bora lá ganhar dinheiro e progredir. Hoje o Sol também joga no seu time e aponta sucesso em suas realizações. Ótimo astral com a galera e o melhor é que os agitos podem colocar você frente a frente com alguém especial. Chance de conhecer um crush com pinta de ser sua alma-gêmea. Romance protegido e muita satisfação com o love.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje a sua percepção estará mais poderosa, Caprica, e você pode dar tacadas certeiras se confiar mais nos seus instintos. A semana começa com ótimas vibes para tratar de coisas ligadas a seguro, imposto ou financiamento. No serviço, você vai dar o seu melhor e tende a se envolver ainda mais com suas atribuições e responsabilidades. Tarde propícia para organizar o orçamento e planejar as compras de fim de ano, isso sem falar que podem surgir boas oportunidades para negociar e ampliar os seus ganhos. Nos assuntos amorosos, sua sensualidade vem à tona com tudo, atiça o interesse do crush e também aviva os desejos na relação a dois. Terá energia e tesão para quebrar a cama com o mozão – aguenta, coração!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O céu está forrado de boas energias e o dia promete ser dos mais estimulantes, bebê! Se você tem planos de começar algo novo, siga em frente com confiança total porque tudo deve caminhar de acordo com as suas expectativas. Vai se relacionar numa ótima com todos e saberá angariar apoios importantes, seja no trabalho, seja na vida pessoal. À tarde, os astros impulsionam seus interesses e você pode alcançar um objetivo que há tempos persegue. Clima animado com o pessoal de casa, os amigos e especialmente o mozão. A sintonia no romance será de dar inveja e pode esperar muita diversão com o love. Se está na pista, o caminho se abre para conhecer gente diferente e uma conquista gloriosa pode rolar à noite.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender das estrelas, você vai contar com vibes positivas e terá muita disposição para pegar firme nas suas atividades, peixinha! Sua vitalidade física e mental fica turbinada e não vai faltar energia para realizar as coisas que pretende. Interesses profissionais estarão entre as prioridades hoje e devem concentrar as suas atenções, mas você também pode agilizar aqueles assuntos que sempre adia por falta de tempo ou disposição. Tarde ideal para planejar a agenda, amarrar pontas soltas e deixar tudo organizado no trabalho. Astral prestativo com parentes, amigos e o xodó: vai se dedicar mais às pessoas queridas. Se está só, pode pintar um clima com colega e a aproximação tende a surpreender seu coração.

