Polícia Civil apreende adolescentes responsáveis por roubo de carro em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos) esclareceu um roubo de veículo em Campo Grande na última semana. O carro foi recuperado nesta segunda-feira, 24, e dois adolescentes foram apreendidos.

Segundo as autoridades, os suspeitos abordaram a vítima no bairro Tiradentes, e, mediante grave ameaça e violência subtraíram um veículo Hyundai HB20. Os envolvidos, de 15 e 17 anos, já possuem passagens pela polícia, pelo mesmo crime. Eles foram apreendidos na casa deles, na posse da chave do carro da vítima.

O carro foi localizado pela equipe da DEFURV, escondido, na região do Loteamento Porto Bello. Em seguida o automóvel foi encaminhado para a Especializada, onde foi periciado e posteriormente restituído à vítima.

Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), para as providências cabíveis.