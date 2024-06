Décimo segundo edital de leilões do Detran tem Hyundai Veloster

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu um novo certame de veículos nesta segunda-feira (24), às 9h. Os lances podem ser ofertados até o dia 8 de julho, às 15h.

A leiloeira responsável pelo certame é a Regina Aude Leite de Araújo Silva e os lances pode ser ofertados no site www.reginaaudeleiloes.com.br e a visitação dos veículos acontecem nos dias 3, 4 e 5 de julho no pátio da AUTOTRAN que fica localizado na Av. Gerval Bernardino de Souza nº644 no bairro Rita Vieira em Campo Grande – MS no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Ao todo são oferecidos 180 lotes de veículos apreendidos em 9 municípios de Mato Grosso do Sul e divididos em Veículos de Circulação, Sucatas Aproveitável e Sucata Inservível.

Nos Veículos de Circulação, são 129 lotes ofertados sendo 110 motocicletas e 19 automóveis, os lances podem ser ofertados por pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Um Hyundai Veloster branco 2012 / 2013 está com lance inicial de R$ 15.119,00 e uma moto Honda CG 160 FAN Prata 2021 / 2022 com lance inicial de R$ 3.594,00.

Nas Sucatas Aproveitáveis, são 50 lotes sendo 66 motocicletas e 37 automóveis e apenas pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional pode ofertar lances nessa categoria.

Já nas Sucatas Inservíveis é lote único com 108 motocicletas e 10 automóveis que tem pesagem estimada em 18.720 kg de material ferroso e nessa categoria apenas pessoas jurídicas e que sejam do ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem credenciadas no Detran-MS.

Com informações da assessoria