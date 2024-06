Polícia Civil acaba com quadrilha e apreende seis veículos em Campo Grande

Durante a madrugada de quinta-feira (27), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo (DEFURV), realizou uma operação policial com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa que vinha praticando diversos furtos em Campo Grande.

Foram presos em flagrante três indivíduos que tinham acabado de furtar uma camionete GM/S-10.

Em seguida, já cientes de que esses três suspeitos estavam associados e praticando diversos furtos, foram realizadas diligências nas residências deles e em uma casa utilizada como ponto de apoio para ocultação de veículos furtados, ocasião em que foram apreendidas cinco motocicletas, sendo três furtadas e duas que vinham sendo utilizadas como instrumento para praticar os furtos.

