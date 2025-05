Funsat anuncia 1.711 vagas de emprego em 156 profissões diferentes nesta quinta-feira (8)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.711 oportunidades de emprego para 156 áreas profissionais diferentes nesta quinta-feira (8), em 189 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para analista de estoque (1); assistente administrativo (6); assistente de cobrança (1); atendente de lanchonete (100); auxiliar de limpeza (118); carpinteiro (14); comprador (2); eletricista (2); encarregado de controle financeiro (1); mecânico de motocicletas (2), pedreiro (15), além de três vagas disponíveis para serralheiro.

Quanto às vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são anunciados 1.245 postos para funções como assistente de vendas (1); auxiliar administrativo (6); eletricista auxiliar (3); fiscal na prevenção de perdas (8); porteiro (1); servente de obras (18) e trabalhador na suinocultura (4).

Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 16 vagas exclusivas: assistente administrativo (6); auxiliar administrativo (1); atendente de lojas e mercados (2); auxiliar de linha de produção (1); repositor em supermercados (5) e uma vaga para vendedor interno.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

