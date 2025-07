Polícia apreende mais um milhão de maços de cigarros em menos de 24 horas em duas ocorrências no MS

Na última quinta-feira (10), duas ocorrência em menos de 24 horas resultpu na apreensão de mais de um milhão de maços de cigarros contrabandeanos em Mato Grosso do Sul.

A primeira apreensão aconteceu no Km 113 da BR-376, em Ivinhema. Foram realizadoss procedimentos aero táticos, os agentes abordaram o conjunto veicular Scania, tracionando o semirreboque do tipo container, estacionado às margens da rodovia e sem nenhum condutor no local. Toda o acompanhamento aéreo foi realizado pelo Núcleo de Operações Aéreas (NOA).

Na verificação da carga, foi possível identificar diversas caixas de cigarro de origem estrangeira. No total foram apreendidos 650 mil maços, a serem encaminhados para a Receita Federal do Brasil.

Já a segunda ocorrência foi em Eldorado. Os policiais deram ordem de parada no km 33 da BR-163, aos veículos M.BENZ e M.BENZ Actros e o condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. Foi iniciado o acompanhamento tático ao caminhão que por diversas vezes realizou manobras perigosas, como ultrapassagens proibidas em faixa contínua e várias tentativas de colidir com a viatura.

O suspeito fugiu em uma estrada vicinal e abandonou o veículo em uma plantação de cana. Os policais quando verificaram o veículo e retiraram as lona constataram que ambos os semirreboques estavam carregados com cerca de 440 mil maços de cigarros.

O veículo foi encaminhado para Receita Federal do Brasil de Mundo Novo. A s duas operaç~poes foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)