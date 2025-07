Mulher é presa com maconha dentro de gerador em Dourados

Ela tentava despachar o material para o Rio de Janeiro

Na tarde da última sexta-feira (11), uma mulher de 30 anos foi presa em flagrange por tentar despachar um gerador com maconha para o Rio de Janeiro. O caso ocorreu na cidade de Dourados.

Os policiais receberam informações de que um veículo Volkswagen Saveiro, cor prata, estaria transportando drogas que seriam enviadas para outro estado. O automóvel foi localizado estacionado em uma transportadora no Bairro Chácara Califórnia.

No local, a suspeita foi abordada no momento que tentava enviar o gerador. O forte cheiro de maconha, o peso desproporcional do equipamento e parafusos soltos chamaram a atenção dos policiais no local que verificaram conteúdo.

Na a vistoria, foram encontrados 90 tabletes de maconha, totalizando 90 quilos e 100 gramas, escondidos no compartimento do motor do gerador. Além da droga, foram apreendidos três celulares, a nota fiscal do produto, e o veículo saveiro utilizado no crime.

A mulher foi presa em flagrante e foi encaminhada à delegacia, onde permanece. O caso continua sendo investigado para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Primeira Delegacia de Dourados.