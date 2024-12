Polícia apreende mais de 1,3 Tonelada de drogas oriundas de Mato Grosso do Sul no Alto Taquari

Na tarde da última segunda-feira (09), as Forças de Segurança Pública, compostas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Militar, interceptaram uma carga de 1.352 tabletes de maconha na região de Alto Taquari/MT.

A droga estava na carroceria de uma Toyota Hilux, veículo com registro de furto, e acompanhada por dois outros automóveis que faziam a escolta do carregamento.

A operação teve início após a troca de informações entre PRF, PM e Polícia Civil (PJC), indicando o transporte de ilícitos provenientes do Mato Grosso do Sul. Com base na denúncia, as equipes de segurança iniciaram o monitoramento das rodovias da região, o que resultou na abordagem de um Fiat Palio, utilizado como “batedor” da carga. O condutor, um homem de 47 anos, foi detido em flagrante.

Posteriormente, as autoridades localizaram um Fiat Uno, que também fazia parte da escolta, e a Toyota Hilux, que transportava a droga. Ao perceberem a aproximação policial, os motoristas da Hilux e do Uno abandonaram os veículos e fugiram para uma área de mata.

Os veículos foram apreendidos, e no interior do Palio e do Uno foram encontradas placas com mensagens indicando ligação com uma empresa de locação de carros, sugerindo vínculo entre os automóveis. Além disso, a Toyota Hilux continha outras placas de veículos, aparentemente utilizadas para confundir a rota e dificultar a identificação policial.

O motorista do Palio foi levado à delegacia, interrogado e autuado em flagrante por tráfico de drogas. As investigações continuam para localizar os motoristas foragidos e identificar outros envolvidos na operação criminosa.