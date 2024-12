Policiais recuperam em Dourados, van que foi furtada em Maracaju

Na última segunda-feira (9), uma van roubada durante um assalto em Maracaju, foi recuperada pela Polícia Militar nesta terça-feira (10), em Dourados.

A van, que transportava passageiros e mercadorias, de Ponta-Porã até Campo Grande, foi parada por dois assaltantes que estavam em um Fiat Siena.

Conforme informações, um deles estava armado com uma pistola, e ordenou que todos os ocupantes descessem do veículo.

Os criminosos fugiram com a van carregada com 15 caixas de garrafas térmicas (60 unidades cada), 12 caixas de balanças (5 unidades cada), 6 caixas de brinquedos e uma caixa de relógios.

De acordo com o site Dourados News, na noite de ontem (9), a Polícia Militar de Dourados recebeu informações sobre os materiais roubados escondidos em uma residência na Rua Coronel Ponciano, no Parque Nova Dourados.

Um homem, de 38 anos, identificado como Paulo, foi preso em flagrante. Os policiais apreenderam os produtos roubados e uma pistola 9mm que estavam junto dele.

Ao ser questionado sobre o roubo na delegacia, o homem negou a participação, alegando que recebeu R$ 1.500 para guardar os itens na casa.

Ele foi autuado por favorecimento e posse ilegal de arma de uso restrito e permanece preso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

As investigações seguem para identificar e capturar os outros envolvidos no crime.

