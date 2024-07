Polícia apreende jeep irregular avaliado em R$394 mil de ‘influencer’ nos Altos da Afonso Pena

Um influencer chamado Antônio César Rincon teve o veículo apreendido, um jeep gladiador após algazarra nos altos da Afonso Pena. Na noite de quinta-feira(11), denúncias foram feitas a polícia militar devido a barulheira no local.

Durante a abordagem, um dos policiais pergunta por uma documentação específica, o CSV (Certificado de Segurança Veicular). Esse laudo é obrigatório para pessoas que fazem alterações no veículo.

O homem é do estado de Goiás e com um grupo nos altos da Avenida Afonso Pena na Capital. equipes do Batalhão de Choque foram até o local.

