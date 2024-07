Agendão: Capital terá ‘mistura’ de gêneros, com muito samba e rock neste fim de semana

Dia Mundial do Rock é celebrado neste sábado e cantor Diogo Nogueira traz tradição da roda de samba no MS ao Vivo

Mais um fim de semana chegou, e com ele veio uma frente fria que pegou alguns sul-mato-grossenses desavisados de surpresa. Mas, as baixas temperaturas não são motivo para ficar em casa! Não sabe o que fazer? Veja algumas sugestões para os dias 12, 13 e 14 em Campo Grande e no interior.

Solidariedade

Nesta sexta-feira (12), o cantor sertanejo Michel Teló, fará um show especial em prol da implantação do Hospital de Amor de Dourados, município a 228 quilômetros da Capital. O evento será realizado no salão de festas da Unigran, para arrecadar recursos para a compra de equipamentos, que permitirão a ativação da unidade.

O show começa às 20h, e será no formato open bar, com cerveja, água, refrigerante e petiscos diversos. As mesas acomodam pelo menos oito pessoas, e haverá bistrôs, com capacidade para até quatro pessoas e os valores variam entre R$200 e oito mil reais.

Ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingressodourados.com.br, ou pelo WhatsApp (67) 99882-9772.

A solidariedade segue forte neste fim de semana. Em Campo Grande, a Associação Pestalozzi, realiza neste sábado (13), seu tradicional ‘Arraiá’, em comemoração aos 45 anos de atividade. Haverá quadrilhas, comidas típicas, apresentações de dança, e brincadeiras, distribuídas em 15 barraquinhas e com entrada gratuita, a partir das 17h, na rua Pernambuco, 1253, em frente a sede da instituição.

Conforme a organização, a expectativa é de mais de mil pessoas prestigiando a quermesse, onde toda a renda será revertida para a Pestalozzi. Ela atende mais de 700 pessoas com deficiência, com foco na educação, saúde e inclusão, e seus eventos são uma porta de entrada para reunir usuários, familiares e colaboradores.

MS AO VIVO

No domingo (14), o campo-grandense terá a oportunidade de esquentar o corpo ao som de muito samba com show nacional de Diogo Nogueira, no MS ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas. Os shows começam às 17h, com entrada gratuita e abertura do músico Ton Alves.

Com show que circula o país, Diogo Nogueira traz a Campo Grande novas músicas e sucessos de sua carreira, como ‘Pé na Areia’, ‘Alma Boêmia’, ‘Clareou’ e ‘Sou Eu’. De Arlindo Cruz a Chico Buarque, Zeca Pagodinho e Tim Mais, o cantor mostra ao Brasil o samba de roda da Bahia e o melhor do cancioneiro popular brasileiro.

O set list não será o único ponto forte do evento! Diogo traz, de volta, a dança. Sempre muito presente em seus shows, dentro e fora dos palcos, a dança será celebrada com coreografias inéditas do balé da companhia de dança Leandro Azevedo – ator, dançarino, coreografo e professor. Além de já ter composto a equipe de dança que representou o Brasil nas Olimpíadas de 2008, ele foi tricampeão da Super Dança dos Famosos ao lado de Paolla Oliveira.

Ton Alves

Ton Alves é um apanhado de MPB/Pop e Black Music, estilos que inspiraram o artista a criar o EP que veio mudar sua vida, “Bad in House” foi um disco e um espetáculo com uma atmosfera sensitiva sonora única e cheia de emoções. Um projeto que trouxe muita notoriedade, deixando Ton Alves em evidência nos maiores sites especializados em música brasileira, acarretando em milhares de streamings com o seu single “Nada Em Comum” (feat com a cantora Marina Peralta). Esse sucesso o fez dividir o palco com grandes nomes da música como, por exemplo, Milton Nascimento e SILVA.

SEXTA-FEIRA (12)

Disco Club

Prepare-se para uma noite épica de rock com o projeto Pizza Noise, que traz o melhor do gênero em vinis selecionados para mixagem ao vivo. Imperdível! O evento acontece nesta sexta-feira, das 18h às 00h, no Uatahell Bar. Reviva a vibe da pista com Chopp gelado, deliciosas comidas, drinks variados e uma atmosfera multicultural. Não perca! O bar está localizado na Rua 15 de Novembro, 797, Centro.

Arrebol Cultural

O Projeto de Extensão Arrebol Cultural, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), traz ao público o espetáculo “A Esperança”, inspirado em clássicos como Godspell, Hair e Jesus Christ Superstar. Baseada no Evangelho de São Mateus, a peça será apresentada nos dias 11 e 12 de julho, às 19h45, no Teatro Glauce Rocha. Com um elenco de 25 atores que interpretam, cantam e dançam no estilo dos musicais da Broadway, a produção promete uma experiência emocionante. Os ingressos estão disponíveis por R$ 55,00 e podem ser adquiridos através do site da Sparta Produções. Para mais informações, visite a página @arrebolcultural.UEMS no Instagram.

UBU Trans Erê — Identidades em Trânsito

O mês de julho promete ser agitado culturalmente com o projeto “UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito” O grupo de teatro estará em cartaz com o espetáculo “Uma Moça da Cidade” às 16h e 18h, e nesta sexta-feira (12), no Espaço Cultural Fulano Di Tal, às 15h e 17h localizado na Rua Rui Barbosa, n.º 3099, centro da cidade. O projeto visa ampliar a compreensão sobre temas como valorização da memória e identidade cultural, combate ao racismo, empregabilidade de pessoas LGBTQIPAN+ e direito ao acesso à arte e ao lazer. A entrada é gratuita.

Dia Mundial Do Rock

Prepare-se para duas noites épicas de muito rock no Blues Bar em comemoração ao Dia Mundial do Rock! Nos dias 12 e 13 de julho, o palco estará repleto de energia, desde o New Metal até os maiores clássicos do rock mundial. Os ingressos estão à venda no Sympla, com o 4º lote para sexta-feira por R$ 35,00 (+ taxa) e o 3º lote para sábado por R$ 30,00 (+ taxa. Garanta já o seu lugar e celebre o Dia Mundial do Rock no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, Centro.

Arraiá da Coophasul

Com palco montado na Rua Atílio Banducci, a região do Coophasul realiza nesta sexta-feira (12) seu arraiá julino, com locutor para narrar concurso de quadrilhas, que contará com prêmio de R$ 1 mil. Ainda haverá prêmios para o casal mais bem-vestido e a barraca mais bem-enfeitada e feira de adoção pet. Serão 50 barracas, com comidas típicas e artesanato, a partir das 16h.

Samba Brasil

Nos dias 12 e 13 de julho, acontece mais uma edição do festival Samba Brasil, evento que percorre o país com muito pagode e samba, com nomes nacionais de peso no gênero. Na sexta-feira os shows ficam por conta do cantor Ferrugem, Menos é Mais e Dieguinho. Já no dia 13, o samba no pé fica por conta de Atitude 67 e Dilsinho. Os eventos serão no Shopping Bosque dos Ipês e os ingressos na plataforma Seu Ticket, com arena, arena premium, camarote e bangalô disponíveis.

SÁBADO (13)

Teatro Fulano di Tal

Neste final de semana, Campo Grande se prepara para receber “A Fabulosa História do Guri-Árvore” em uma curta temporada no Teatro Fulano di Tal. Com apresentações marcadas para os dias 13 e 14 de julho, o espetáculo promete encantar crianças e adultos com sua história e personagens cativantes. As sessões estão agendadas para sábado às 18h e domingo às 16h. Os ingressos são gratuitos, com reservas disponíveis pelo telefone (67) 98129-7263.

1º Festival no Bueiro

A 3ª festa do “1º Festival no Bueiro” promete agitar a cena cultural noturna de Campo Grande no próximo dia 13 de julho, sábado. Cada edição apresenta performances de cinco artistas da dança, intercaladas com sets dos DJs que animam a pista. Os sons ficarão por conta das DJs Keertana e LadyAfro. O evento será realizado no Quiçá Bar, situado na rua Euclides da Cunha, 488, e desta vez terá horário estendido, das 19h às 02h. O festival, oferece entrada gratuita, mas incentiva doações de itens de higiene básica que serão destinadas ao Asilo São João Bosco (ASJB).

Coletivo de Brechós

o Coletivo de Brechós de Campo Grande realizará uma mega feira de brechós no Horto Florestal neste sábado, das 8h às 14h. O evento reunirá mais de 40 brechós em um ambiente acolhedor, promovendo a moda sustentável em meio à natureza.

Localizado na Av. Ernesto Geisel esquina com a Fernando Correa da Costa, os participantes poderão encontrar desde roupas até artigos de moda cotidiana, tudo com o intuito de promover o consumo consciente e a sustentabilidade.

Codinome Winchester

Codinome Winchester está de volta com nova formação, novas músicas, nova camiseta e muito rock’n’roll! Em celebração ao Dia Mundial do Rock, a banda se apresentará na nova Cervejaria Canalhas. O evento promete música de qualidade em uma estrutura incrível. A Cervejaria também oferecerá uma seleção variada de cervejas artesanais e petiscos deliciosos para acompanhar a noite.

Não perca essa celebração que acontecerá a partir das 19h, na Rua Oceano Atlântico, 90. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla com opções de Primeiro Lote por R$ 20,00 (+ taxa), Segundo Lote por R$ 25,00 (+ taxa), e a opção especial Camisa Laranja CW + Ingresso grátis por R$ 99,90 (+ taxa).

Lupland Biergarten

O rock continua em Campão, dessa vez no Lupland Biergarden, com Naip e Larissa e os Pexe, para celebrar o Dia Mundial do Rock, para uma noite especial, a partir das 18h. E mais! JAM Session: As duas bandas tocando juntas e misturadas em uma imperdível JAM session. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla, e o Lupland fica na rua Antônio Maria Coelho, 3285, Jardim dos Estados.

Dia Nacional da Viola Caipira

A Associação Cultural de Violeiros e Violeiras de MS realiza a partir das 18h, na Vila Morena (antiga Cidade do Natal), a 2ª edição da Roda de Viola de Campo Grande, em comemoração ao Dia Nacional da Viola e Música Caipira. O evento especial terá caldos, pratos típicos, apresentações culturais diversas e muita música caipira. Haverá ainda sorteio de viola, standes filantrópicos e o melhor – tudo com entrada franca.

DOMINGO (14)

3° edição do Shichigwachi Matsuri

A 3° edição do Shichigwachi Matsuri é um festival para todas as idades que comemora nesta data a visita dos antepassados e dos entes queridos que nos deixaram, demonstrando apreço, recordando boas memórias e recebendo sua proteção. O festival é organizado pelo Seinenkai (grupo de jovens) da Associação Okinawa.

Participarão deste festival grupos da comunidade okinawana, realizando apresentações artísticas e culturais de Okinawa, repassadas de geração em geração, agregando a contemporaneidade do Matsuri. O evento irá acontecer na Associação Okinawa de Campo Grande, localizada na Rua dos Barbosas, 110 Amambai. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla por R$ 5,00 (+ taxa).

Go Skate Day

Este ano, o Go Skate Day em Campo Grande será celebrado nos dias 13 e 14 de julho como parte da Semana do Skate. No dia 13, haverá um festival com música ao vivo pelo DJ TJB e pela banda Burnout Rock, além de uma praça de alimentação, oficina de skate gratuita, brinquedos e sorteios de brindes. Tudo isso no Parque das Nações. O destaque será o Best Trick de skate. No dia seguinte, 14 de julho, acontecerá a Skateata, partindo do Parque dos Poderes até a pista do Parque das Nações Indígenas, seguida pela inauguração de um obstáculo surpresa com o Trick for Cash, oferecendo um total de R$ 1000,00 em prêmios.

House of The Dragon

No UataHell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797, Centro, será realizado um evento especial com a transmissão ao vivo do episódio 5 de House of the Dragon, às 21 horas. Além disso, haverá apresentação de músicas. A entrada é gratuita para o evento, que promete uma noite de diversão com chopp, comidas variadas, drinks e um ambiente multicultural. O bar funciona de terça a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à meia-noite, e domingo das 18h às 22h.

Festa Junina Associação Juliano Varela

No dia 14 de julho, acontece o Arraial mais Inclusivo de Mato Grosso do Sul. Tradição em Campo Grande, a festa julina será realizada na Unidade 2 da Juliano, na avenida Marques de Pombal, 2220, no bairro Tiradentes, e acontecerá das 11h às 20h

Com entrada gratuita, a festa junina é aberta a toda comunidade e contará com barracas de comidas típicas, desde o almoço até o jantar, pescaria para as crianças, quadrilhas e danças dos nossos alunos e atrações musicais. Mais informações: (67) 99217-2299.

Por Carolina Rampi e Amanda Ferreira

