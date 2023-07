Polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 8 milhões

BPMChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) apreendeu 154 quilos de cocaína durante fiscalização na rodovia BR-262, próximo ao Bairro Indubrasil, em Campo Grande, no final da tarde desta quinta-feira (20). O entorpecente está avaliado em R$ 8 milhões.

O Motorista apresentava sinais de nervosismo, foi quando os policiais resolveram inspecionar o veículo. Ele não soube dizer o que levava, mas afirmou que faria o trajeto até o interior de São Paulo.

Com ajuda de Zeus, um cão de faro da raça pastor-belga-malinois, foi encontrado vários tabletes de cocaína no compartimento de carga do veículo. Segundo o site Campo Grande News, ao ser questionado, o motorista confessou que havia pegado o entorpecente em Corumbá, cidade localizada na região de fronteira com a Bolívia, e que ganharia R$ 10 mil para entregar na cidade de Mauá, São Paulo.

Diante dos fatos, Juliano foi preso e encaminhado a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Já a carreta e o entorpecente foram encaminhados até o pátio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde posteriormente será incinerado.