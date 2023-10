Embaixador do Uruguai diz que MS está sendo ‘fonte de inspiração’

Facilitação de transportes de mercadorias no Mercosul e Rota Bioceânica foram alguns assuntos debatidos com Riedel

O governador Eduardo Riedel recebeu o embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles, que durante o encontro exaltou o trabalho realizado em Mato Grosso do Sul, no desenvolvimento da economia sustentável.

“O Mato Grosso do Sul está sendo, realmente, uma fonte de inspiração, de equilíbrio sustentável, desenvolvimento. Reconheço a realidade da fronteira, do crescimento sustentável do Brasil, que está aqui. O progresso sustentável está acontecendo em Mato Grosso do Sul e esse é um dos eixos do progresso do Brasil. Vim trazer essa mensagem, de que o Uruguai está olhando de uma maneira diferente, muito mais séria, mais profunda e interessada no Estado”, afirmou Valles.

O trabalho, em diferentes áreas econômicas, com foco na melhoria da qualidade de vida da população, já gera impactos positivos.

“Procuramos atuar de forma muito eficiente e responsável, especialmente em relação a nossa meta de tornar o Mato Grosso do Sul um Estado carbono neutro até 2030. Gerar emprego e renda, além de possibilitar o crescimento econômico em diferentes áreas, seja no agronegócio ou na indústria, são algumas das nossas prioridades. Esse desenvolvimento tem acontecido com planejamento, e é relevante dentro e fora do país”, disse Eduardo Riedel.

A visita ocorreu na manhã de ontem na Governadoria e também reuniu o senador Nelson Trad Filho (Nelsinho Trad) e o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

No encontro foram discutidos temas de interesse do agro em comum, além da relação comercial e a facilitação de transportes de mercadorias no Mercosul, especialmente devido à Rila (Rota de Integração Latino-Americana) – Rota Bioceânica.

“O Governo do Uruguai também tem que olhar com atenção para o Estado de Mato Grosso do Sul, com quem compartilhamos muitas coisas, como a hidrovia Paraguai-Paraná, que é muito importante. É uma possibilidade de saída para rio da Prata e oceano Atlântico, que faz um cruzamento no Bioceânico com o eixo transversal. E no centro desses dois braços é onde está o Estado e Campo Grande, como Capital. Esse olhar geopolítico e geoeconômico é o que nós queremos salientar. É um novo olhar, novo interesse do governo, Estado e sociedade do Uruguai para aprofundar esses laços”, finalizou o embaixador.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.