Polícia alerta para aumento em até 40% de veículos em rodovias durante o carnaval

O BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) esclareceu antes do início da Operação Carnaval 2022, que a fiscalização será rígida e que equipes extras estarão presente nas rodovias estaduais que terão aumento no fluxo de veículos e pessoas, como é o caso do caminho até as cidades de Bonito, Rio Verde, Distrito de Palmeiras e Aquidauana.

Segundo o Capitão Kleber de Souza Oliveira, a polícia rodiviária focará nas estradas dos polos turísticos de Mato Grosso do Sul. ”Por ser um período que as pessoas costumam viajar pelo lazer, vamos ter uma fiscalização muito séria em relação a embriaguez ao volante. Todos as equipes terão o equipamento de etilômetro.”

De acordo com Souza, 120 policiais estarão dentro das viaturas percorrendo as rodovias e fiscalizando ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e condutores não habilitados. ”O teste de etilômetro é bastante rígido. Às vezes com um copo de bebida alcoólica, já altera a condição física das pessoas. O ideal é que ela descanse de um dia para o outro para pegar a estrada.”

A orientação que fica é o planejamento prévio da viagem, fiscalizando a situação de segurança do veículo, os pneus e freios. Além de descansar antes de pegar a estrada.”Na rodovia, tenha paciência. Alguns locais terão um fluxo mais lento, mas não se coloque em situações de riscos.”

de Polícia Militar Rodoviária possui 10 bases operacionais espalhadas pelo estado, além do apoio da equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário ). No total, 15 equipes foram mobilizadas para a operação. O telefone de emergência 198 serve para informações, ocorrências, denúncias.

(Com Willian Leite)