PMR apreende 256 caixas de tirzepatida e outros produtos contrabandeados na MS-164, em Ponta Porã

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu, na noite desta terça-feira (9), um carregamento composto por 256 caixas de tirzepatida, medicamento bastante procurado no Paraguai, durante fiscalização na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. A substância estava distribuída em várias marcas, como TG, Lipoless, Tirzec, Retatrutida e Mounjaro, e fazia parte de um lote de produtos transportados sem documentação fiscal ou comprovação de importação regular.

A abordagem ocorreu por volta das 20h20, quando um Volkswagen Gol que seguia de Ponta Porã em direção ao distrito de Itamarati foi parado pela equipe da PMR. Ao vistoriarem o veículo, os policiais encontraram, além das caixas de tirzepatida, uma ampola de testosterona, uma cartela de drostanolona propionato, sete caixas de botox, além de eletrônicos e cosméticos. Conforme a corporação, todos os itens apresentavam fortes indícios de contrabando.

O motorista afirmou ter adquirido a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que receberia pagamento para entregá-la em Campo Grande. Após consulta à Polícia Federal, a PMR recebeu orientação para encaminhar o material à Receita Federal mediante agendamento. O condutor foi liberado após assinar um termo de guarda, e se comprometeu a se apresentar quando solicitado.

A estimativa do valor total das mercadorias apreendidas chega a R$ 282.580,00. A Polícia Militar Rodoviária reforça que operações de fiscalização permanecem intensificadas na região de fronteira, com foco no combate ao contrabando, ao descaminho e ao tráfico de produtos irregulares.

