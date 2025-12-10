Minha Casa Minha Vida: Emha convoca 1.593 inscritos para financiamento habitacional

A portaria da Emha (Agência Municipal de Habitação) divulgou a relação de 1.593 inscritos no edital de convocação de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Os listados devem participar do 10º Feirão Habita Campo Grande, onde os dados dos inscritos serão disponibilizados para as empresas credenciadas que atenderem às demandas da agência. A listagem foi publicada hoje (10), no Diário Oficial de Campo Grande.

O cadastramento dos interessados foi feito a partir de agosto deste ano, conforme edital publicado em agosto pela Emha. A regra estabelecida é que poderiam ser atendidas famílias com renda bruta mensal de até sete salários mínimos, com intermediação de imóveis avaliados em até R$ 250 mil dentro das condições do Programa Minha Casa Minha Vida. As inscrições ocorreram entre 16 de agosto e 18 de setembro, exclusivamente pelo site da Emha.

As regras também determinam impedimentos, como possuir financiamento ativo pelo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), constar no Cadastro Nacional de Mutuários, ser proprietário, ter assinado contrato de compra de imóvel residencial ou ter recebido benefício habitacional semelhante em outra esfera pública.

Os inscritos deverão confirmar posteriormente as informações prestadas no cadastro mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda. A listagem completa será encaminhada às empresas credenciadas.

Para conferir a lista completa, clique aqui.

