PMA resgata veado campeiro com vários ferimentos no interior

A PMA (Policiais Militares Ambientais) socorreu um veado-campeiro, animal silvestre da espécie (Ozotoceros bezoarticus), com vários ferimentos, na tarde de terça-feira (18), em Guia Lopes da Laguna, aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. Informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (19).

Segundo a moradora de 28 anos, ela ouviu latidos de cachorros e, quando chegou, viu que o cão estava acuando o animal em uma área próxima à sua residência. O animal correu e entrou no imóvel, assim, ela imediatamente acionou a PMA.

Os policiais foram ao local, efetuaram a captura do veado e o colocaram em uma caixa de contenção. O bicho estava com vários ferimentos provocados pelos ataques dos cães. Ele foi levado para atendimento veterinário e, assim que estiver com a saúde estabilizada, será devolvido ao seu ambiente natural, ou enviado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande.