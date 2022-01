Com alta adesão à terceira dose, Inglaterra deixa de obrigar uso de máscara

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) – O premiê britânico, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira (19) que, a partir da semana que vem, o governo deixará de recomendar home office e o uso de máscaras como medidas de combate à pandemia na Inglaterra.

A notícia chega num momento em que os níveis de infecção por COVID-19 caem na maior parte do Reino Unido pela primeira vez desde o início de dezembro. “Nossos cientistas acreditam que é provável que a onda ômicron tenha atingido o pico nacional”, disse nesta quarta no Parlamento.

As medidas de isolamento e uso de proteção facial, consideradas mais severas, fazem parte do “Plano B” de combate à disseminação do vírus. “Por causa da extraordinária campanha de vacinação com doses de reforço, juntamente com a maneira como o público respondeu às medidas do Plano B, podemos retornar ao Plano A na Inglaterra”, disse.

O premiê continua enfrentando uma pressão crescente sobre as festas realizadas em Downing Street (residência oficial de Johnson) durante o bloqueio imposto pelo governo em 2020.

Questionado nesta quarta-feira se renunciará, Johnson disse que as pessoas devem aguardar o resultado de um inquérito sobre supostas festas realizadas em sua residência oficial em Downing Street durante lockdown de 2020 para conter a disseminação da COVID-19.

O deputado Christian Wakeford pediu a Johnson que deixasse o cargo. Ele estava entre os parlamentares que escreveram uma carta de desconfiança no primeiro-ministro a Sir Graham Brady, presidente do comitê de conservadores.

Johnson negou ter sido avisado de que uma festa com bebidas naquele ano corria o risco de quebrar as regras de bloqueio e insistiu que acreditava que era um evento de trabalho. Se 54 dos mais de 360 parlamentares conservadores enviarem cartas a Sir Graham expressando desconfiança em Johnson, isso pode desencadear uma eleição interna para a substituição do atual premiê.

Infecções em queda no Reino Unido

Os níveis de infecção por COVID-19 em três dos quatro países do Reino Unido caíram pela primeira vez desde antes do Natal, sugerindo que o pico da última onda de coronavírus pode ter passado.

Inglaterra, Escócia e País de Gales registraram uma queda na semana passada no número de pessoas em asilos que podem ter tido COVID-19, de acordo com o ONS (Escritório de Estatísticas Nacionais). Estima-se que a Irlanda do Norte tenha visto um pequeno aumento nas infecções, embora o ONS tenha descrito a tendência como “incerta”.

Todas as quatro nações registraram um nível recorde de infecções na primeira semana do ano, já que a variante ômicron continuou a impulsionar um aumento no vírus. Os números mais recentes do ONS mostram que uma em cada 20 pessoas em residências particulares na Inglaterra provavelmente teve COVID-19 na semana até 15 de janeiro, ou cerca de 3,0 milhões de pessoas – abaixo do recorde de 3,7 milhões na semana até 6 de janeiro.

Na Escócia, estima-se que cerca de um em cada 20 pessoas teve COVID-19 na semana passada, ou 236.600 pessoas, abaixo das 297.400. Para a Irlanda do Norte, o número mais recente também é de um em 20, mas a estimativa para o número de pessoas com resultado positivo subiu ligeiramente de 99.200 para 104.300, com o ONS descrevendo a tendência como “incerta”. No País de Gales, a estimativa é de uma em 25, ou 112.100 pessoas, abaixo das 169.100.